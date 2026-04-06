Dovoz áut do Ruska vzrástol v marci oproti februáru o takmer 60 %
Autor TASR
Moskva 6. apríla (TASR) - Rusko doviezlo v marci vyše 33.000 nových osobných áut, čo oproti februáru predstavuje zvýšenie o takmer 60 %. Údaje analytickej spoločnosti Autostat zverejnila v pondelok agentúra TASS.
Podľa údajov Autostatu sa do Ruska doviezlo v marci celkovo 33.300 nových osobných áut. Oproti februáru to znamená rast o 59 %. V medziročnom porovnaní sa dovoz zvýšil o 40 %.
V raste pokračoval aj dovoz jazdených vozidiel, ich medziročný rast bol však výrazne slabší než v prípade nových áut. Navyše, ich celkový objem dovozu bol prvýkrát za 14 mesiacov nižší než dovoz nových vozidiel. V marci doviezlo Rusko 32.600 jazdených áut, čo medziročne predstavuje rast o 9 %.
Pri dovoze nových áut sa na prvom mieste umiestnila čínska značka Geely. V segmente jazdených vozidiel sa v marci najviac dovážali autá značky Toyota.
