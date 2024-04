Dovoz avokáda do Nemecka sa za desať rokov zvýšil viac ako päťnásobne

Berlín 27. apríla (TASR) - Dovoz avokád do Nemecka sa za uplynulú dekádu zvýšil viac ako päťnásobne a minulý rok dosiahol 157.800 ton. Ukázali to tento týždeň údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR správu prevzala z DPA.



A zároveň, hodnota dovozu avokáda vzrástla zo 68,3 milióna eur v roku 2013 na 484 miliónov eur v roku 2023, uviedol Destatis.



Keďže avokádo potrebuje na rast teplé podnebie, často precestuje tisíce kilometrov, kým skončí v nákupných košíkoch spotrebiteľov v nemeckých supermarketoch.



Najvýznamnejšou krajinou pôvodu bolo vlani Peru, odkiaľ sa doviezlo 49.200 ton avokád, nasledovali Kolumbia (15.800 ton) a Čile (14.500 ton).



To znamená, že viac ako polovica z avokád, ktoré boli vlani dovezené do Nemecka, pochádzala z týchto juhoamerických krajín.



Aktivisti v tejto súvislosti upozorňujú na negatívne vplyvy globálneho rozmachu dopytu po avokáde na životné prostredie. Patrí medzi ne klčovanie lesov, aby sa uvoľnilo miesto pre plantáže a vysoká spotreba vody.