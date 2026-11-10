< sekcia Ekonomika
Dovoz Číny z Ruska vzrástol v októbri o takmer 44 %
Výsledkom je obchodný deficit Číny s Ruskom v októbri na úrovni 36,74 miliardy jüanov. To je viac než dvojnásobok v porovnaní so schodkom v mesiaci september.
Autor TASR
Peking 10. novembra (TASR) - Čína pokračovala v októbri vo vysokom dovoze z Ruska, pričom tempo rastu sa ešte zrýchlilo. V raste pokračoval aj vývoz, jeho tempo však zaznamenalo výrazné spomalenie. To sa odrazilo na vývoji obchodného schodku Číny s Ruskom, ktorý oproti septembru vzrástol na dvojnásobok. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá vychádzala zo svojich výpočtov na základe dostupných údajov čínskej colnej správy.
Čína doviezla z Ruska v októbri tovar v celkovej hodnote 112,44 miliardy jüanov (15,05 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 43,9 %. Na porovnanie, v septembri sa čínsky dovoz z Ruska zvýšil o 36,1 %.
Vzrástol aj vývoz, avšak iba o 25,2 %, pričom minulý mesiac vyviezla Čína do Ruska tovar za 75,7 miliardy jüanov. Navyše, tempo rastu sa v porovnaní s vývojom v septembri prudko spomalilo, keď v septembri vzrástol vývoz z Číny do Ruska medziročne o 44,1 %.
Výsledkom je obchodný deficit Číny s Ruskom v októbri na úrovni 36,74 miliardy jüanov. To je viac než dvojnásobok v porovnaní so schodkom v mesiaci september.
Od začiatku roka dováža Čína z Ruska najmä ropu a zemný plyn. Naopak, čínsky export predstavujú v najväčšej miere autá a drobné položky.
Na budúci týždeň by sa mali uskutočniť rokovania čínskeho a ruského prezidenta Si Ťin-pchinga a Vladimira Putina v juhočínskom meste Šen-čen, kde sa bude konať samit štátov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Súčasťou rokovaní by mal byť aj americký prezident Donald Trump.
Čo sa týka ďalšej spolupráce Ruska a Číny v energetickej oblasti, podľa nedávnych informácií ruských médií Peking a Moskva očakávajú, že ruský plynárenský koncern Gazprom a čínska ropná spoločnosť CNPC do konca tohto roka uzatvoria dohody o plánovanom projekte plynovodu Sila Bajkalu. Ten bol pôvodne známy ako Sila Sibíri 2.
(1 EUR = 7,4689 CNY)
Čína doviezla z Ruska v októbri tovar v celkovej hodnote 112,44 miliardy jüanov (15,05 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 43,9 %. Na porovnanie, v septembri sa čínsky dovoz z Ruska zvýšil o 36,1 %.
Vzrástol aj vývoz, avšak iba o 25,2 %, pričom minulý mesiac vyviezla Čína do Ruska tovar za 75,7 miliardy jüanov. Navyše, tempo rastu sa v porovnaní s vývojom v septembri prudko spomalilo, keď v septembri vzrástol vývoz z Číny do Ruska medziročne o 44,1 %.
Výsledkom je obchodný deficit Číny s Ruskom v októbri na úrovni 36,74 miliardy jüanov. To je viac než dvojnásobok v porovnaní so schodkom v mesiaci september.
Od začiatku roka dováža Čína z Ruska najmä ropu a zemný plyn. Naopak, čínsky export predstavujú v najväčšej miere autá a drobné položky.
Na budúci týždeň by sa mali uskutočniť rokovania čínskeho a ruského prezidenta Si Ťin-pchinga a Vladimira Putina v juhočínskom meste Šen-čen, kde sa bude konať samit štátov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Súčasťou rokovaní by mal byť aj americký prezident Donald Trump.
Čo sa týka ďalšej spolupráce Ruska a Číny v energetickej oblasti, podľa nedávnych informácií ruských médií Peking a Moskva očakávajú, že ruský plynárenský koncern Gazprom a čínska ropná spoločnosť CNPC do konca tohto roka uzatvoria dohody o plánovanom projekte plynovodu Sila Bajkalu. Ten bol pôvodne známy ako Sila Sibíri 2.
(1 EUR = 7,4689 CNY)