Šanghaj 18. októbra (TASR) - Dovoz hliníka do Číny v septembri vzrástol o 2,2 % oproti predchádzajúcemu mesiacu. Ukázali to v pondelok údaje colnej správy. Obmedzenie domácej výroby pre problémy s energiami udržuje totiž silný dopyt po dovoze kovu zo zahraničia.



Dovoz surového hliníka a výrobkov, medzi ktoré patrí primárny kov aj surový legovaný hliník, do Číny sa v septembri zvýšil na 252.921 ton z 247.547 ton v auguste, ale bol o 28,9 % nižší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Čína doviezla v roku 2020 rekordné množstvo hliníka v reakcii na rýchle oživenie dopytu po zmiernení pandémie nového koronavírusu. Práve toto oživenie otvorilo takzvané arbitrážne okno a umožnilo prílev lacnejšieho kovu zo zahraničia.



Dovoz však zostáva aj v tomto roku vysoký, pretože nedostatok energií vedie k obmedzeniu energeticky náročnej výroby hliníka v Číne, ktorá je najväčším spotrebiteľom tohto kovu na svete. Pondelkové údaje ukázali tiež, že primárna ťažba hliníka v Číne v septembri klesla už piaty mesiac v rade.



Za deväť mesiacov do konca septembra 2021 vzrástol import hliníka do Číny medziročne o 14,2 % na 2,275 milióna ton, informovala colná správa.



Dovoz bauxitu, hliníkovej rudy sa zvýšil v septembri medziročne o 0,3 % na 8,34 milióna ton, ale oproti augustu klesol o 4,1 %.