Dovoz hliníka do Číny vlani prekročil 3 milióny ton

Peking 18. januára (TASR) - Dovoz hliníka do Číny sa v poslednom mesiaci znížil, za celý rok však zaznamenal rast na nové historické maximum, keď objem dovozu prekročil 3 milióny ton. Uviedla to čínska colná správa, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters.



Podľa údajov colnej správy doviezla Čína v minulom roku 3,2 milióna ton surového hliníka a výrobkov zahŕňajúcich primárny kov aj surový legovaný hliník. To je nový rekord, ktorým Čína prekonala prechádzajúce historické maximum z roku 2020, v ktorom doviezla 2,7 milióna ton hliníka.



V poslednom mesiaci minulého roka sa dovoz po troch mesiacoch nepretržitého rastu znížil, viacero predchádzajúcich rekordných mesiacov však stačilo na zvýšenie celoročného dovozu na nový rekord. Za december doviezla Čína 243.729 ton surového hliníka a výrobkov. V porovnaní s novembrom to znamená pokles o 39 % a oproti decembru predchádzajúceho roka o 8,2 %.



Dovoz bauxitu, primárnej hliníkovej rudy, dosiahol v decembri 8,73 milióna ton. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa tak zvýšil o 13,4 %. Za celý rok 2021 však dovoz bauxitu klesol, a to o 3,8 % na 107,37 milióna ton.