Dovoz jazdených áut stagnuje aj po zmenách registračných poplatkov

Bratislava 1. augusta (TASR) - Dovoz ojazdených osobných áut na Slovensko zo zahraničia zatiaľ stagnuje. Predpoklady o náraste importu z cudziny po zmene zákona súvisiaceho so zmenou poplatkov za prihlásenie a prepis áut, ktorý začal platiť od júla tohto roku, sa zatiaľ nenaplnili. Upozornila na to spoločnosť Aures Holdings, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto a Mototechna.



Ako ukázali oficiálne štatistiky Ministerstva vnútra (MV) SR, počas júla tohto roka sa do SR priviezlo 5215 jazdených osobných áut, čo bol podobný počet ako za predošlý mesiac. V júni ich bolo zo zahraničia dovezených 5240. Vplyv na dovoz môže mať však aj to, že dovolenková sezóna je aktuálne v plnom prúde.



"Oproti pôvodným predpokladom zatiaľ zmena zákona do vývoja objemu dovozov nezasiahla. Počet dovezených ojazdených áut sa oproti predchádzajúcemu mesiacu dokonca o niekoľko desiatok kusov znížil. S hodnotením dopadu zmien zákona a celkových podmienok na trhu bude teda potrebné počkať na výsledok dovozov za najbližšie mesiace," zhodnotila generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová.



Od 1. júla 2023 vstúpila do platnosti novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá prináša zmeny pri zápise áut. Maximálna výška registračného poplatku sa znížila z 3900 na 1000 eur.



V roku 2022 bolo v Slovenskej republike zaregistrovaných 78.841 nových osobných vozidiel. Na druhej strane, podľa odhadov AAA Auto sa na Slovensku ročne predá približne 350.000 ojazdených osobných áut. Dovezené jazdené vozidlá, ktorých sa za minulý rok podľa štatistík MV SR priviezlo spolu 61.016, predstavovali približne 17,5 % tohto objemu.