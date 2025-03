Dovoz kanadskej ropy do USA klesol na dvojročné minimum

New York 19. marca (TASR) - Spojené štáty znížili v minulom týždni dovoz ropy z Kanady na najnižšiu úroveň za posledné dva roky. Klesol však aj celkový dovoz. Napriek tomu sa zásoby ropy v USA za minulý týždeň zvýšili viac, než sa čakalo po tom, ako sa produkcia ropy v USA udržala blízko rekordnej úrovne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA).



USA doviezli z Kanady v týždni do 14. marca 3,1 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov), čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje pokles dovozu o 541.000 barelov denne. Bol to najnižší objem dovozu od marca 2023.



Ropné zásoby v USA však vzrástli, keď domáca produkcia dosiahla 13,6 milióna barelov/deň, čo je blízko rekordných hodnôt. Podľa EIA sa zásoby ropy v Spojených štátoch zvýšili v minulom týždni o 1,7 milióna barelov na 437 miliónov barelov. Tempo rastu sa tak zrýchlilo, keďže v predchádzajúcom týždni rast dosiahol 1,4 milióna barelov.



Rast za minulý týždeň zároveň výrazne prekonal očakávania trhov. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s ich rastom iba o 512.000 barelov. Na druhej strane, zásoby benzínu klesli zhruba o 530.000 na 240,6 milióna barelov a zásoby ropných destilátov zahrnujúcich naftu a vykurovací olej zaznamenali pokles o 2,8 milióna na 114,8 milióna barelov.