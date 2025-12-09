< sekcia Ekonomika
Dovoz kontajnerov do USA klesol o 7,8 % pre pokles importu z Číny
Autor TASR
Los Angeles 9. decembra (TASR) - Dovoz kontajnerov do USA v novembri klesol medziročne o 7,8 % v dôsledku slabého dopytu po tovare z Číny. Ukázali to v utorok údaje poskytovateľa technológií pre dodávateľský reťazec, spoločnosti Descartes Systems Group. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Podľa týchto údajov prístavy v USA v novembri odbavili 2,183 milióna TEU (dvadsaťstopových ekvivalentných jednotiek - Twenty-foot Equivalent Unit) dovozu, čo je v súlade s bežnými sezónnymi poklesmi. Napriek obchodnej politike USA a ekonomickej neistote to bol štvrtý najsilnejší november v histórii, po rokoch 2020, 2021 a 2024.
Dovoz z Číny pritom medziročne klesol o 19,7 %, čo bol hlavný faktor celkového poklesu objemu importovaných kontajnerov v minulom mesiaci.
Za prvých 11 mesiacov 2025 sú objemy dovozu o 0,1 % vyššie ako v roku 2024. To je však výrazné spomalenie takmer po desaťpercentnom raste na začiatku tohto roka, čo poukazuje na slabší dopyt a opatrnejšie správanie pri objednávkach, uviedol Descartes.
„Okrem sezónnych faktorov môže novembrový pokles objemov dovozu kontajnerov do USA odrážať aj pretrvávajúcu opatrnosť dovozcov na pozadí dynamických colných sadzieb,“ povedal Jackson Wood, riaditeľ priemyselnej stratégie v spoločnosti Descartes.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa rozvírila globálny obchod postupným zavádzaním ciel pre kľúčových obchodných partnerov.
„Obchody sú zásobené a pripravené na vianočnú sezónu, ale stále panuje veľká neistota týkajúca sa toho, čo sa stane v roku 2026 s obchodnou politikou,“ povedal Jonathan Gold, viceprezident pre dodávateľský reťazec a colnú politiku americkej Národnej maloobchodnej federácie (NRF).
„Vidíme, že dôsledky ciel oslabujú dopyt po nákladnej doprave vo 4. štvrťroku tohto roka a pravdepodobne budú aj v prvej polovici budúceho roka,“ povedal zakladateľ spoločnosti Hackett Associates Ben Hackett.
