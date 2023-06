Dovoz LNG do Európy po prvý raz prekonal dovoz plynu plynovodmi

Londýn 26. júna (TASR) - Dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy minulý rok podľa údajov Energetického inštitútu (EI) po prvýkrát prekonal dovoz komodity plynovodmi. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



To signalizuje, že kontinent rýchlo obnovuje svoju energetickú infraštruktúru a zároveň prerušuje vzťahy s Ruskom po jeho invázii na Ukrajinu. Globálna produkcia plynu zostala pritom v roku 2022 relatívne konštantná v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ako ukazuje štatistický prehľad EI o svetovej energetike.



Európa bola vlani prémiovým trhom, čo pomohlo prilákať viac LNG k jej brehom a vyplniť medzery, ktoré zanechali zmenšujúce sa dodávky cez ruské plynovody. Tento posun však viedol k rekordným cenám a výkyvom na trhoch s plynom, ako aj k pretrvávajúcej vysokej inflácii na celom kontinente, čo tlmilo aktivitu v priemysle a viedlo k spomaleniu ekonomík. Rast cien zároveň spôsobil krízu životných nákladov v mnohých krajinách.



Európske štáty v priebehu minulého roka nainštalovali ďalšie dovozné terminály pre LNG, pričom Nemecko sa po prvýkrát pripojilo ku klubu jeho dovozcov. Došlo tiež k orientácii na obnoviteľné zdroje, ako je vietor a slnko.



Podľa štatistík sa dovoz plynu cez plynovody do Európy v minulom roku znížil na približne 151 miliárd kubických metrov (m3) z 232 miliárd m3 o rok skôr. Tento kontrastuje s dovozom LNG, ktorý sa v roku 2022 zvýšil na 170 miliárd m3 zo 108 miliárd m3 v predchádzajúcom roku.



No hoci apetít po LNG v Európe vzrástol, Ázia bola stále najväčším dovozcom tohto paliva. Globálny obchod s plynom ako LNG predstavoval v minulom roku 56 % všetkého medziregionálneho obchodu s plynom podľa inštitútu.



Podiel Ruska na globálnom exporte cez plynovody klesol v roku 2022 na 29 % z približne 43 % v priemere za uplynulých 10 rokov, uvádza sa v správe.



Nórske dodávky cez plynovody boli započítané ako vnútorný obchod v rámci Európy a neboli zahrnuté do čísiel o dovoze.