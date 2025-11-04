< sekcia Ekonomika
Dovoz LNG do Európy stúpa, do Ázie klesá
Autor TASR
Brusel 4. novembra (TASR) - Nákupy skvapalneného zemného plynu (LNG) v Európe boli v októbri stabilné, keďže členské štáty Európskej únie (EÚ) sa pred zimou snažia naplniť zásobníky. Na druhej strane, dovoz do Ázie minulý mesiac klesol. Dôvodom bol slabý dopyt Číny a nižšie nákupy cenovo citlivých kupujúcich, ako je India. Vyplýva to z údajov komoditných analytikov platformy Kpler. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Slabší dovoz LNG do Číny sa tak predĺžil o ďalší mesiac. Prispeli k tomu rastúca ponuka plynu z Ruska a zo strednej Ázie, vyššia domáca produkcia plynu a dostatočné zásoby v kľúčových uzloch.
Dovoz LNG do ázijskej krajiny, ktorá je najväčším svetovým kupcom LNG, medziročne klesá každý mesiac od novembra 2024 podľa údajov, ktoré zhromaždila agentúra Kpler.
Napriek slabšiemu dopytu v Ázii zostávajú spotové ceny LNG vyššie, keďže ich podporuje silný dopyt v Európe, ktorá dopĺňa zásobníky pred zimnou sezónou 2025/2026.
Relatívne vyššie spotové ceny však odradili cenovo citlivých kupujúcich v južnej Ázii, ako je India, kde dovoz LNG v októbri klesol oproti predchádzajúcemu roku. Medzitým v Európe dosiahol dovoz LNG v októbri sedemmesačné maximum 10,63 milióna ton, čo je nárast zo 7,53 milióna ton v októbri 2024 podľa údajov Kpler.
Európa sa snaží pred zimou dosiahnuť cieľ a naplniť zásobníky plynu na 90 %. K 2. novembru boli zásobníky v EÚ naplnené na 83 %, podľa údajov spoločnosti Gas Infrastructure Europe, čo je menej ako v rovnakom období minulého roka.
Podľa odhadov spoločnosti Kpler sa očakáva ďalší nárast dovozu LNG do Európy tento mesiac. Predpovedá, že aj Ázia zvýši nákupy v rámci prípravy na chladnejšie teploty. V dôsledku toho pravdepodobne stabilný dopyt po LNG túto zimu podporí spotové ceny a zvýši príjmy amerických vývozcov LNG.
