Dovoz LNG do Nemecka dosiahol v 3. štvrťroku rekordnú úroveň
Štáty Európskej únie čelia kritike za to, že naďalej nakupujú LNG z Ruska, čím pomáhajú financovať vojnu proti Ukrajine.
Autor TASR
Rostock 12. októbra (TASR) - Dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do Nemecka vzrástol na rekordnú úroveň, pričom v 3. štvrťroku 2025 bol do plynárenskej siete v krajine dodaný jeho najväčší objem od otvorenia prvého terminálu LNG koncom roka 2022. Vyplýva to z údajov regulátora siete BNetzA. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Podľa BNetzA do terminálov LNG na nemeckom pobreží bolo tento rok dodané väčšie množstvo plynu ako v predchádzajúcich rokoch. Zvýšil sa tak podiel LNG na celkovom dovoze plynu do Nemecka. Po tom, ako v prvej polovici roka 2025 dosiahol 8 %, rovnako ako v predchádzajúcom roku, v 3. štvrťroku už vzrástol na 13,25 %. To zodpovedá podielu vo výške 10,9 % za prvých deväť mesiacov 2025.
Expert na plyn Sebastian Gulbis z konzultačnej spoločnosti Enervis vidí za týmto nárastom zvýšenie kapacity, keďže na pobreží Severného mora začala v auguste komerčnú prevádzku špecializovaná loď Excelsior, druhý plávajúci terminál LNG vo Wilhelmshavene. Zároveň Rakúsko, Česká republika, Švajčiarsko a čiastočne Maďarsko, Slovensko a Slovinsko sú najnovšie zásobované aj cez Nemecko, ktoré sa stalo dôležitou tranzitnou krajinou, dodal.
Nemecko má ďalšie dva terminály LNG, jeden v Brunsbütteli pri Severnom mori a druhý v Baltskom mori pri pobreží Rujany. Terminál na ostrove Rujana zaznamenal v 2. štvrťroku zďaleka najväčšiu dodávku zo všetkých terminálov, ale prehlbovanie a rozširovanie prístavu prinieslo obmedzenia, uviedol prevádzkovateľ Deutsche Regas. Spoločnosť očakáva, že úroveň dodávok sa vo 4. štvrťroku vráti do normálu.
Nemecká vláda v snahe znížiť závislosť od dodávok plynu urýchlila zavádzanie terminálov LNG po začiatku vojny na Ukrajine. Gulbis považuje nemecké terminály za „kľúčový pilier“ nemeckých a európskych dodávok energie. „Už nebudeme zásobovaní takmer výlučne plynom z plynovodov,“ poznamenal.
Nemecko roky dovážalo veľkú časť plynu plynovodmi z Ruska. Významná časť dovozu teraz prichádza plynovodmi z Nórska, ale Gulbis považuje LNG za dôležitý. „Spojené štáty a Blízky východ zostanú aj v budúcnosti dôležitými dodávateľmi LNG,“ povedal.
Štáty Európskej únie čelia kritike za to, že naďalej nakupujú LNG z Ruska, čím pomáhajú financovať vojnu proti Ukrajine. Gulbis však neočakáva, že ruský LNG bude prichádzať cez nemecké terminály.
