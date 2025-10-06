< sekcia Ekonomika
Dovoz LNG z USA do Európy bude rásť, s ním aj cenové výkyvy
Dovoz LNG do Európy by mal tento rok podľa odhadov analytikov vzrásť na 820 tankerov, zatiaľ čo v minulom roku dodalo do Európy LNG celkovo 660 tankerov.
Autor TASR
Brusel 6. októbra (TASR) - Európa bude musieť doviezť počas nadchádzajúcej zimy navyše 160 nákladov skvapalneného zemného plynu (LNG). Dôvodom sú nižšie zásoby plynu než v minulom roku a pokles dodávok prostredníctvom plynovodov z Ruska a Alžírska. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na analytikov a dostupné dáta. Takýto vývoj znamená ešte vyššiu závislosť Európy od dodávok z USA.
Dovoz LNG do Európy by mal tento rok podľa odhadov analytikov vzrásť na 820 tankerov, zatiaľ čo v minulom roku dodalo do Európy LNG celkovo 660 tankerov. Analytici odhadujú, že túto zimu bude Európa potrebovať zhruba 16 miliárd kubických metrov (m3) LNG. Jeden tanker upravený na prepravu LNG má kapacitu približne 0,1 miliardy m3.
Podiel LNG by tak mal dosiahnuť zhruba 48 % z celkovej potreby plynu v Európskej únii. Na porovnanie, pred zhruba desiatimi rokmi pokrýval LNG iba 10 % z celkovej potreby plynu V EÚ a v roku 2021, teda pred útokom Ruska na Ukrajinu a začiatkom obmedzovania dovozu ruského plynu, to bolo 21 %.
V roku 2022 dodávky LNG zo Spojených štátov pomohli zabrániť kritickej situácii na trhu s plynom v Európe. Rastúca závislosť kontinentu od dodávok z USA však začala vyvolávať obavy po tom, ako administratíva Donalda Trumpa uvalila tento rok na viacerých obchodných partnerov vrátane EÚ vysoké dovozné clá. Podľa analytikov zo spoločnosti Energy Aspects by sa USA mali na dodávkach LNG do Európy podieľať v rokoch 2026 - 2029 až 70 %, keďže EÚ sa plánuje úplne odstrihnúť od ruského plynu. V tomto roku je to zatiaľ 58 %.
„Závislosť od amerického LNG sa bude zvyšovať,“ povedal zástupca jednej z európskych energetických firiem, ktorý si neželal byť menovaný. Dôvodom je, že možnosti nakúpiť plyn z iných zdrojov budú obmedzené. Dovoz z Alžírska sa znížil a aj najväčší európsky dodávateľ plynu, Nórsko, čelí postupnému poklesu produkcie.
Vyhliadky Európy v oblasti plynu tak budú stále viac ovplyvňovať externé riziká. Ceny v rámci dlhodobých kontraktov na dovoz plynu plynovodmi podliehajú totiž menším výkyvom než spotové ceny LNG, povedal Arne Lohmann Rasmussen, šéf oddelenia výskumu v investičnej spoločnosti Global Risk Management. Jedným z rizík je dopyt po LNG zo strany Číny, ktorý môže viesť k výrazným výkyvom cien.
Čo sa týka naplnenosti zásobníkov v EÚ, podľa spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE) dosiahla k 4. októbru 82,75 %, čo je najnižšia úroveň od roku 2021. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka mali štáty EÚ zásobníky naplnené na 94,32 %.
V marci tohto roka naplnenosť zásobníkov klesla pod 34 %, čo bol najnižší objem od roku 2022. Teraz podľa spoločnosti Kpler hrozí, že ku koncu najbližšej zimy v marci 2026 môže objem plynu v zásobníkoch klesnúť na 29 % ich kapacity, čo by bolo sedemročné minimum. To podľa Energy Aspects môže v roku 2026 znamenať výraznú rizikovú prirážku k cenám plynu v EÚ.
