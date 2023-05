Saudská Arábia maximalizuje zisky z rafinácie dovozom ruskej nafty

Singapur/Rijád 29. mája (TASR) - Popredný svetový vývozca ropy Saudská Arábia maximalizuje svoje zisky z rafinácie dovozom bezprecedentného množstva lacnej ruskej nafty. A následne vyváža rekordné objemy paliva do Singapuru, kde môže dosiahnuť vyššie marže. Ukazujú to údaje zo sledovania lodí. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Európska únia vo februári zakázala dovoz ruských ropných produktov ako súčasť svojej reakcie na vojnu na Ukrajine. Moskva tak musela presmerovať ich export do iných regiónov.



To umožnilo saudskému štátnemu ropnému gigantu Saudi Aramco zvýšiť v máji svoj vývoz do Singapuru na rekordnú úroveň a zarobiť si aj vďaka napätejšej situácii na trhu v Ázii v dôsledku sezóny údržbárskych prác v regionálnych rafinériách.



Podľa predbežných údajov Saudská Arábia dovezie v máji až 500.000 ton alebo viac ruskej nafty, pričom väčšina z nej smeruje do jednej z rafinérií Saudi Aramco, uviedli dva zdroje, spoločnosti Kpler a Refinitiv.



A zároveň vývoz nafty zo Saudskej Arábie do Singapuru má dosiahnuť 400.000 ton, čo je bezprecedentná úroveň, odhalili údaje od spoločností Refinitiv, Vortex a dvoch priemyselných zdrojov, ktoré nechceli byť menované.



Nárast importu zo Saudskej Arábie by mohol doplniť zásoby v Singapure, keďže dovoz zo severovýchodnej Ázie počas sezóny údržbárskych prác v rafinériách medzi májom a júlom klesá, dodali zdroje.