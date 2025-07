Dovoz oblečenia z Číny do USA klesol na najnižšiu úroveň za 22 rokov

New York 10. júla (TASR) - Hodnota oblečenia dovezeného z Číny do USA klesla v máji na najnižšiu úroveň za 22 rokov. Poukázali na to údaje Americkej komisie pre medzinárodný obchod (USITC). Dôvodom je zhoršenie vzťahov medzi USA a Čínou po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta a vysoké dovozné clá, ktoré Trump na tovary z Číny uvalil. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spojené štáty doviezli v máji z Číny oblečenie v hodnote 556 miliónov USD (474,85 milióna eur). Na porovnanie, v apríli dovoz dosiahol 796 miliónov USD. Májový dovoz predstavuje pokles už štvrtý mesiac po sebe, pričom jeho hodnota bola najnižšia od mája 2003.



Z poklesu dovozu oblečenia z Číny do USA však vyťažilo Mexiko. Podľa údajov USITC doviezli Spojené štáty zo susednej krajiny v máji oblečenie v hodnote 259 miliónov USD. To je o 12 % vyššia hodnota než v máji predchádzajúceho roka.



(1 EUR = 1,1709 USD)