Dovoz plynu do Nemecka klesol o takmer 30 %, štát však zaplatil viac

Frankfurt nad Mohanom 19. januára (TASR) - Dovoz zemného plynu do Nemecka klesol za 11 mesiacov roka 2022 o takmer 30 %, za dodanú surovinu však Berlín zaplatil viac než dvojnásobok sumy, ktorú vynaložil za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje Spolkového úradu pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa BAFA, ktorý údaje zverejňuje s dvojmesačným oneskorením, doviezlo Nemecko od januára do konca novembra minulého roka 93,7 miliardy kubických metrov (m3) plynu. To je o 29 % menej než za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Naopak, za dodanú surovinu Nemci zaplatili približne 68 miliárd eur. Za 11 mesiacov roka 2021 ich dovoz plynu stál 29,4 miliardy eur.



Najväčšia európska ekonomika bola jednou z vysoko závislých od dovozu plynu z Ruska. Závislosť Nemecka bola omnoho vyššia než v prípade ostatných veľkých európskych ekonomík, pričom veľký objem plynu dostávalo cez plynovod Nord Stream 1. Ku koncu augusta však Rusko cez tento plynovod dodávky zastavilo v reakcii na sankcie, ktoré Európska únia spolu s ďalšími západnými štátmi uvalila na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.



Nemecko muselo urýchlene hľadať náhradu, ktorú do veľkej miery predstavoval skvapalnený zemný plyn (LNG). Spolu s vyšším nákupom LNG však Berlínu prudko vzrástli náklady. Objem dovozu však nakoniec nebol taký výrazný, ako sa čakalo, keď krajine pomohlo teplé počasie na začiatku vykurovacej sezóny.