Dovoz plynu do Nemecka vlani klesol, ruský plyn nahradil nórsky

Berlín 6. januára (TASR) - Nemecko doviezlo v roku 2022 o 12,3 % menej zemného plynu ako v predchádzajúcom roku, a to 1449 terawatthodín (TWh), keďže Rusko najprv obmedzilo a neskôr zastavilo export fosílnych palív do najväčšej európskej ekonomiky. Oznámil to v piatok spolkový úrad na reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nórsko v priebehu roka nahradilo Rusko na pozícii najväčšieho dodávateľa plynu do Nemecka. Severská krajina sa totiž podieľala 33 % na celkovom objeme, zatiaľ čo Rusko iba 22 %, uviedol regulátor vo vyhlásení.



V roku 2021 pritom Nemecko doviezlo z Ruska až 52 % plynu. Vlani však Moskva po vypuknutí vojny na Ukrajine a zavedení sankcií Západu znížila dodávky cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka najprv o 60 %, potom o 80 % a začiatkom septembra na nulu po odstávke plynovodu a jeho následnom poškodení.



"Chýbajúce dodávky plynu z Ruska boli čiastočne kompenzované dodatočným dovozom, okrem iného cez Holandsko, Belgicko a Nórsko," uvádza sa vo vyhlásení BNetzA.



Vláda v Berlíne sa poponáhľala tiež so zavádzaním opatrení, ktoré jej umožnia dovážať skvapalnený zemný plyn (LNG) a nahradiť dodávky z Ruska. Obmedzila tiež export komodity do susedných krajín, ktorý jej predtým štedré dodávky ruskej energie umožňovali. Aj nižší dopyt za hranicami prispel k poklesu exportu, poznamenal regulátor.



Celkový nemecký export plynu dosiahol v minulom roku 501 TWh, čo je o tretinu menej ako 749 TWh v predchádzajúcom roku 2021. Nemecku tak zostal na domácom trhu vyšší čistý prebytok 948 TWh (902 TWh v roku 2021).



Spotreba medzitým klesla o 14 % aj vďaka miernejšej zime, keď boli teploty v priemere o 1,1 stupňa Celzia vyššie ako priemer v predchádzajúcich štyroch rokoch.



Úrovne zásob plynu v Nemecku v súčasnosti dosahujú pohodlných 90,72 %, čo je výrazne nad hranicou 40 %, ktorú regulátor na začiatku februára považuje za kritickú.



Opätovné naplnenie zásobníkov po zimnej sezóne v priebehu roka 2023 však bude veľkou výzvou vzhľadom na neistotu v súvislosti so všeobecnou situáciou, dodal regulačný úrad vo vyhlásení.