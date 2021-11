Dovoz ropy do Číny klesol na najnižšiu úroveň za viac než tri roky

Peking 7. novembra (TASR) - Dovoz ropy do Číny klesol minulý mesiac na najnižšiu úroveň za viac než tri roky, keďže veľké štátne rafinérske spoločnosti v dôsledku rastu cien komodity pozastavili nákupy a nezávislé firmy mali objem nákupu obmedzený. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ako v nedeľu uviedla čínska colná správa, Čína, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete, doviezla v októbri celkovo 37,8 milióna ton ropy. V prepočte to predstavuje 8,9 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Na porovnanie, v septembri dovoz dosiahol 9,99 milióna barelov denne a v októbri minulého roka 10,02 milióna barelov/deň. Októbrový objem dovozu bol najnižší od septembra 2018.



Od začiatku roka dosiahol dovoz 425,06 milióna ton alebo 10,21 milióna barelov denne. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 7,2 %.



Očakáva sa však, že tento mesiac sa objem dovozu ropy zvýši, keďže rafinérske firmy prisľúbili, že budú riešiť nedostatok v dodávkach nafty a benzínu, čo viedlo k rastu cien pohonných látok. Navyše Peking schválil dovozné kvóty pre nezávislé rafinérske firmy na zvyšok tohto roka v objeme 14,89 milióna ton a firma Zhejiang Petrochemical Corp (ZPC), prevádzkovateľ najväčšej čínskej rafinérie, získala samostatnú kvótu na dovoz 12 miliónov ton ropy.



Colná správa okrem toho informovala aj o vývoji vo vývoze rafinovaných ropných produktov. Objem exportu týchto produktov dosiahol v októbri 3,95 milióna ton. Medziročne to znamená pokles o 31,8 %.