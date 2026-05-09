Sobota 9. máj 2026
Dovoz ropy do Číny v apríli medziročne klesol o pätinu

Peking 9. mája (TASR) - Dovoz ropy do Číny, ktorá je jej najväčším importérom na svete, sa v apríli oslabil na najnižšiu úroveň za takmer štyri roky. Dovoz sa oproti aprílu minulého roka znížil o 20 % na 38,5 milióna ton, čiže na najnižšiu úroveň od júla 2022, ukázali v sobotu čínske colné údaje. Dôvodom je uzavretie Hormuzského prielivu, keďže približne polovica čínskeho dovozu ropy pochádza z Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Dáta čínskeho colného úradu nerozlišujú medzi ropou prichádzajúcou po mori a ropou prepravovanou potrubím. Podľa spoločnosti Kpler, ktorá sa zaoberá sledovaním lodí, sa však v apríli do Číny po mori dovážalo 8,03 milióna barelov ropy denne, čo je tiež najnižšia hodnota od júla 2022.

Narušenie dopravy z Blízkeho východu viedlo Čínu k prísnejšej kontrole vývozu rafinovaných produktov, ako je benzín alebo letecké palivo, aby ochránila svoj domáci trh. Táto politika znížila čínsky vývoz rafinovaných ropných produktov v apríli na najnižšiu úroveň za približne desaťročie, a to na 3,1 milióna ton, čo je približne o tretinu menej ako v marci.

Dovoz zemného plynu do Číny v apríli tiež klesol, a to o 13 % na 8,42 milióna ton. Tieto údaje nerozlišujú medzi skvapalneným zemným plynom (LNG) prepravovaným po mori a plynom dopravovaným potrubím.

Od začiatku roka do záveru apríla však Čína doviezla 185,3 milióna ton ropy, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka rast o 1,3 %.
