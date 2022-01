Dovoz ropy do Číny v minulom roku klesol prvýkrát za 20 rokov

Peking 14. januára (TASR) - Dovoz ropy do Číny zaznamenal v minulom roku pokles, prvý za 20 rokov. Na jednej strane veľké rafinérie čerpali ropu z vysokých zásob a na druhej objem dovozu obmedzili dovozné kvóty Pekingu pre súkromné rafinérie.



Ako v piatok informovala čínska colná správa, Čína doviezla v roku 2021 celkovo 512,98 milióna ton ropy. V porovnaní s rokom 2020 to znamená pokles o 5,4 %, prvý celoročný pokles dovozu ropy do Číny od roku 2001. Na porovnanie, od roku 2015 dosahoval ročný dovoz ropy do Číny v priemere 10-percentný rast.



Pod pokles sa veľkou mierou podpísali jesenné mesiace, v ktorých objem dovozu výrazne klesol. Naopak, v decembri doviezla Čína 46,14 milióna ton ropy, čo medziročne predstavuje rast takmer o 20 % a prvý rast dovozu od apríla. Podpísali sa pod to súkromné rafinérske firmy, ktoré dočerpávali kvóty stanovené na rok 2021.