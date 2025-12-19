< sekcia Ekonomika
Dovoz ropy do Európskej únie medziročne klesol
Hodnota importovaného plynu však stúpla o 3,1 %, hoci jeho objem klesol o 4,9 %. Hodnota importovaného skvapalneného zemného plynu sa zvýšila o 36,1 % a jeho objem sa zväčšil o 25,9 %.
Autor TASR
Luxemburg 19. decembra (TASR) - Priemerný mesačný dovoz ropy do Európskej únie (EÚ) počas januára až septembra tohto roka v porovnaní s mesačným priemerom za rok 2024 sa z hľadiska jeho hodnoty znížil o 18,3 %. Pokiaľ ide o objem, pokles bol na úrovni 6,6 %. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v piatok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Hlavnými dodávateľmi ropy do EÚ v treťom kvartáli boli Nórsko (14,6 %), USA (14,5 %) a Kazachstan (12,2 %). Hlavným dodávateľom plynu bolo Nórsko (51,8 %), po ktorom nasledovali Alžírsko (14,6 %) a Veľká Británia (13,4 %). Najväčším dovozcom skvapalneného zemného plynu na trh EÚ boli USA (59,9 %). Po nich nasledovali Rusko (12,7 %) a Alžírsko (7,7 %).
