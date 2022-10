Dovoz ropy do Indie z Blízkeho východu klesol na 1,5-ročné minimum

Naí Dillí 27. októbra (TASR) - Dovoz ropy z krajín Blízkeho východu do Indie klesol v septembri zhruba na 1,5-ročné minimum, keďže firmy zvyšovali dovoz lacnejšej ruskej ropy. Celkovo sa však dovoz komodity do Indie minulý mesiac znížil, pod čo sa podpísalo odstavenie rafinérií z dôvodu údržby. Informovala o tom agentúra Reuters.



India doviezla v septembri celkovo 3,91 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). To znamená medziročný pokles o 5,6 % a najnižší objem dovozu za 14 mesiacov.



Výrazne klesol dovoz z krajín Blízkeho východu. Dosiahol približne 2,2 milióna barelov denne, čo oproti augustu predstavuje pokles o 16,2 % a najnižšiu úroveň za 19 mesiacov. Naopak, dovoz z Ruska sa zvýšil o 4,6 % na zhruba 896.000 barelov denne. Najväčším dodávateľom ropy do Indie síce naďalej zostal Irak (948.400 barelov denne), jeho dodávky do Indie však klesli na ročné minimum. Navyše, Rusko sa dostalo na 2. miesto pred Saudskú Arábiu.



Zvýšil sa aj podiel Ruska na celkovom dovoze ropy do Indie, pričom dosiahol historické maximum 23 %. V auguste predstavoval 19 %. Naopak, podiel krajín Blízkeho východu klesol z 59 % na 56,4 %.