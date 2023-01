Dovoz ropy do Japonska vlani vzrástol o vyše 8 %

Tokio 22. januára (TASR) - Japonsko zvýšilo vlani dovoz ropy o takmer desatinu a prvýkrát za posledné desaťročie zaznamenal dovoz ropy do ostrovnej krajiny za celý rok rast. Zatiaľ čo však objem ropy vzrástol o menej než 10 %, hodnota dovozu tejto komodity vyskočila takmer dvojnásobne na rekordnú úroveň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dovoz ropy do Japonska predstavoval v minulom roku 2,7 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Oproti roku 2021 to znamená zvýšenie o 8,5 %, uviedlo koncom tohto týždňa japonské ministerstvo financií.



Avšak za celoročné dodávky zaplatila krajina približne 103 miliárd USD (95,14 miliardy eur), čo v porovnaní s rokom 2021 znamená zvýšenie o 91,5 %. Dôvodom bol rast cien ropy v dôsledku otrasov na trhu po invázii Ruska na Ukrajinu, ako aj oslabenie kurzu japonského jenu.



Zvýšil sa aj dovoz energetického uhlia určeného na výrobu elektriny. Objem jeho dovozu vzrástol o 2,5 %, zatiaľ čo cena vyskočila o 197,7 %. Aj v tomto prípade ceny ovplyvnil útok Ruska na Ukrajinu.



Naopak, dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do Japonska v roku 2022 klesol o 3,1 %. V dôsledku prudkého rastu cien sa však aj v prípade tejto komodity hodnota dovozu takmer zdvojnásobila, keď oproti roku 2021 vzrástli ceny za dovoz LNG o 97,5 %.



(1 EUR = 1,0826 USD)