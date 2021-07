Dovoz ropy do Nemecka klesol v prvých mesiacoch o viac než desatinu

Frankfurt nad Mohanom 18. júla (TASR) - Dovoz ropy do Nemecka zaznamenal za prvých päť mesiacov tohto roka pokles o viac než desatinu. Ovplyvnila to pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiace lockdowny, ktoré zasiahli chod priemyslu.



Ako tento týždeň uviedol nemecký Spolkový úrad pre ekonomiku a kontrolu vývozu (BAFA), na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, od januára do konca mája doviezlo Nemecko celkovo 31 miliónov ton ropy. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 11,4 %.



Najviac ropy doviezla krajina z Ruska, približne 34,5 %. Nasledovali dovozy z britských a nórskych ložísk Severného mora. Tie sa na celkovom dovoze ropy do Nemecka podieľali vyše pätinou. Približne 16 % sa na dodávkach ropy do krajiny podieľali štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Zvyšok doviezlo Nemecko z ďalších zdrojov vrátane Spojených štátov.



Napriek nižšiemu objemu dovozu však Nemecko na dovoz ropy vynaložilo za prvých päť mesiacov roka viac financií než za rovnaké obdobie roka 2020. Príčinou je zvýšený dopyt po rope v reakcii na otváranie sa ekonomík a spolu s tým rastúce ceny komodity. Nemecko na dovoz ropy vynaložilo od januára do konca mája približne 11,8 miliardy eur, o 15,7 % viac než za päťmesačné obdobie pred rokom.