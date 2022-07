Dovoz ropy do Nemecka vzrástol za obdobie január až apríl o 15 %

Berlín 6. júla (TASR) - Nemecko doviezlo za prvé štyri mesiace tohto roka o takmer 15 % viac ropy než v rovnakom období minulého roka, platby však v dôsledku rastu cien vzrástli na dvojnásobok. Uviedol to v stredu Spolkový úrad pre ekonomiku a kontrolu vývozu (BAFA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Celkovo doviezlo Nemecko za prvé štyri mesiace roka 28,5 milióna ton ropy. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 14,5 %. Za uvádzaný objem však Berlín zaplatil 18,5 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast až o 99 %.



Najväčším dodávateľom bolo v danom období Rusko, ktoré sa na celkovom dovoze ropy do najväčšej európskej ekonomiky podieľalo 35 %. Nasledovali dovozy z britskej a nórskej oblasti Severného mora, ktoré predstavovali 21,5 % z celkového objemu importu. Dovoz zo štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) predstavoval 17,7 %. Zvyšok doviezli Nemci z ostatných krajín, medzi ktorými boli napríklad Kazachstan a USA.



BAFA zverejňuje údaje o dovoze surovín s dvojmesačným oneskorením. To znamená, že na vplyv sankcií Západu voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu a odvetných krokov Moskvy v oblasti dodávok energií poukážu až ďalšie správy.