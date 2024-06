Dovoz ropy do USA vzrástol v máji takmer na dvojročné maximum

Houston 27. júna (TASR) - Dovoz ropy do Spojených štátov vzrástol minulý mesiac takmer na dvojročné maximum, k čomu okrem iného prispeli zvýšené dovozy z Kanady a krajín Latinskej Ameriky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spojené štáty doviezli v máji 3,1 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov), ukázali údaje spoločnosti Kpler. To je najvyšší objem od júla 2022. Vysoký dovoz pretrvával aj v tomto mesiaci, aj keď v porovnaní s májom sa mierne znížil. Podľa firmy Kpler dosiahol dovoz ropy do USA v júni predbežne 2,9 milióna barelov denne.



Dovoz z Kanady predstavoval v máji 319.000 barelov ropy denne, čo je najvyšší objem dovozu do USA zo susednej krajiny za 2,5 roka. V porovnaní s májom 2023 sa objem dovozu kanadskej ropy zvýšil o 39 %.



Výrazne vzrástli aj dovozy z Mexika, Guyany a Kolumbie. Objem dovozu z Guyany dosiahol rekordných 99.000 barelov ropy denne a dovoz z Kolumbie sa zvýšil na najvyššiu úroveň za dva roky. Z Mexika predstavoval dovoz ropy do USA v máji 624.000 barelov denne, čo je najvyšší objem dovozu v tomto roku.