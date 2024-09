Dovoz ropy z Ruska do Indie sa znížil o 18 % na 1,7 milióna bpd

Naí Dillí 23. septembra (TASR) - Dovoz ropy z Ruska do Indie sa v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu znížil o 18,3 % na približne 1,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne (bpd) v dôsledku obmedzenej prevádzky niektorých rafinérií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na obchodné zdroje.



Pozíciu najväčšieho odberateľa ruskej ropy minulý mesiac získala opäť Čína po tom, ako sa ním v júli stala prvýkrát India. Podiel ruskej ropy na augustovom indickom dovoze klesol na približne 36 % po tom, ako rástol päť mesiacov po sebe. V júli predstavovala ruská ropa približne 44 % indického dovozu.



Napriek poklesu zostalo v auguste hlavným dodávateľom ropy do Indie Rusko nasledované Irakom a Saudskou Arábiou. Celkovo India, tretí najväčší dovozca a spotrebiteľ ropy na svete, doviezla v auguste 4,7 milióna bpd, čo je približne o 1 % menej ako v júli.



Indické rafinérie začali vo veľkom nakupovať ruskú ropu ponúkanú so zľavami po tom, ako západné krajiny v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine zaviedli proti Moskve sankcie a obmedzili nákupy energií z Ruska.