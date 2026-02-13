Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dovoz ruského LNG do Európskej únie vlani mierne klesol

Ilustračná snímka. FOTO TASR – Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Celkovo Európska únia doviezla v roku 2025 LNG za približne 46 miliárd eur.

Autor TASR
Brusel 13. februára (TASR) - Európska únia v minulom roku mierne znížila dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska. Poukázali na to údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat. Informovala o tom agentúra DPA.

Podľa Eurostatu EÚ doviezla vlani LNG z Ruska v hodnote 7,4 miliardy eur. Oproti roku 2024 to predstavuje zníženie dovozu zhruba o 3 %.

Celkovo Európska únia doviezla v roku 2025 LNG za približne 46 miliárd eur. Väčšinu z toho tvoril plyn z USA. Zo Spojených štátov doviezla EÚ skvapalnený zemný plyn v hodnote 24,2 miliardy eur.

Brusel síce krátko po útoku Ruska na Ukrajinu zakázal dovoz viacerých surovín z Ruskej federácie ako ropa a uhlie, v prípade plynu celkový zákaz však posunul na neskoršie obdobie, keďže niektoré členské štáty boli od ruského plynu vysoko závislé. Plyn z Ruska sa okrem LNG dováža ešte aj prostredníctvom plynovodu, a to plynovodu TurkStream vedúcim po dne Čierneho mora.

To sa však má čoskoro zmeniť. Dovoz ruského LNG bude zakázaný od januára a čo sa týka potrubného plynu, tam sa počíta s ukončením dovozu na jeseň budúceho roka.
