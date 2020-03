Dovoz ruského plynu sa zvýšil na viac ako 100 miliónov kubíkov denne

Bratislava 2. marca (TASR) - Dovoz ruského plynu na Slovensko sa po slabšom začiatku roka vo februári zvýšil na viac ako 100 miliónov metrov kubických (m3) denne. Postupne sa zvyšoval aj reverzný prúd zo Slovenska na Ukrajinu cez Budince. Z 11 miliónov m3 plynu denne v prvej polovici januára sa vo februári zvýšil vývoz plynu na Ukrajinu na približne 20 miliónov m3 denne. V posledný februárový deň sa reverzný tok zvýšil na najvyšší tohtoročný objem 26 miliónov m3. Vyplýva to z informácií prepravcu plynu Eustream.



Zatiaľ čo v januári na Slovensko prúdilo od necelých osem miliónov m3 až po 80 mil. m3 plynu, v druhej polovici februára sa dovoz ruského plynu cez Veľké Kapušany ustálil na úrovni viac ako 100 miliónov m3 denne. Stále je to však približne polovica z minuloročného maxima, keď v júli zaznamenal Eustream dodávky plynu v dennom objeme cez 210 miliónov m3.



Slabší začiatok roka v preprave plynu je podľa výkonného riaditeľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richarda Kvasňovského dôsledok neistoty okolo uzatvorenia zmluvy o preprave plynu medzi Ruskom a Ukrajinou. "Prvé dni bol trh vyslovene opatrný a čakal, ako to bude fungovať. Bol tam určitý zlom súvisiaci s koncom a začiatkom roka. Preto aj tie prvotné objemy a prvotné dni boli opatrné a plyn prúdil cez Slovensko paradoxne viac z opačnej strany ako obvykle," povedal Kvasňovský.



Práve reverzný prúd plynu zo Slovenska na Ukrajinu sa vo februári oproti začiatku januára zdvojnásobil. Podľa Kvasňovského je jednou z príčin aktuálna cena plynu. "Je veľký nepomer medzi cenami dlhodobých kontraktov a aktuálnych spotových cien plynu," upozornil Kvasňovský. Súčasná cena plynu je pre relatívne plné zásobníky a mierne teploty na úrovni letných mesiacov, keď je dopyt a spotreba oveľa nižšia. Ďalším dôvodom, prečo Ukrajina odoberá zo Slovenska väčšie objemy plynu, môže byť snaha našich východných susedov diverzifikovať zdroje plynu a čiastočne sa zbaviť závislosti od Ruska.



Aby sa možná kapacita prepravy plynu na Ukrajinu zvýšila, spustili spoločnosti Gas TSO of Ukraine a Eustream od 1. marca aj virtuálny reverzný tok plynu na prepojovacom bode Veľké Kapušany. Reverzný tok zo Slovenska na Ukrajinu bol posilnený o desať miliónov metrov kubických plynu denne nad rámec prepravných kapacít na prepojovacom bode Budince.