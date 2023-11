Dovoz ruského uhlia do Číny klesol v októbri na osemmesačné minimum

Peking/Moskva 20. novembra (TASR) - Čína doviezla minulý mesiac z Ruska necelých 7,7 milióna ton uhlia, čo predstavuje 8-mesačné minimum. Dôvodom zníženia dovozu je najmä nové exportné clo na niektoré ruské komodity, ktoré zvýšilo cenu vyvážaných produktov. Informovala o tom agentúra Reuters.



V októbri doviezla Čína z Ruskej federácie 7,64 milióna ton uhlia, uviedla v pondelok čínska colná správa. Na porovnanie, v septembri dovoz predstavoval 9,24 milióna ton. Októbrová úroveň dovozu je tak najnižšia od februára tohto roka. Rusko od 1. októbra zaviedlo nové exportné clá na vybrané komodity, vrátane uhlia. To zvýšilo cenu komodity, pričom ruské uhlie prekonalo cenou napríklad uhlie rovnakej kvality z Austrálie. V medziročnom porovnaní bol však objem dodávok ruského uhlia do Číny o 19 % vyšší.



Čína však neobmedzila v októbri dovoz iba ruského uhlia. Medzimesačne klesol aj dovoz uhlia z Mongolska, aj z Indonézie. Naopak, z Austrálie sa objem dovozu mierne zvýšil. Zatiaľ čo v septembri doviezla Čína z tejto krajiny 4,9 milióna ton uhlia, v októbri to bolo 4,99 milióna ton.