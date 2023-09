Dovoz ruskej ropy do Česka rastie napriek embargu EÚ

Praha 11. septembra (TASR) - Podiel Ruska na celkovom dovoze ropy do Českej republiky v prvej polovici tohto roka vzrástol aj napriek obmedzeniam Európskej únie (EÚ). Uviedla v pondelok štátna spoločnosť Mero. TASR správu prevzala z AFP.



"Podiel dovozu ruskej ropy ropovodom Družba oproti dovozu z iných krajín ropovodom IKL dosiahol v prvom polroku približne 65 % ku 35 %," povedala pre agentúru AFP Barbora Putzová, hovorkyňa štátnej spoločnosti Mero. V roku 2022 bol tento podiel 56 ku 44 % v prospech ropovodu Družba, dodala.



Údaje českého ministerstva priemyslu a obchodu ukázali, že tohtoročný podiel ropy prepravenej Družbou bol najvyšší minimálne od roku 2012.



EÚ zakázala väčšinu dovozu ropy z Ruska v máji 2022, tri mesiace po ruskej invázii na Ukrajinu, ale ropovod Družba bol z tohto zákazu dočasne vyňatý.



Jiří Gavor, šéf českého združenia nezávislých dodávateľov energií, sa domnieva, že poľskú spoločnosť PKN Orlen, ktorá prevádzkuje české rafinérie, pravdepodobne viedli ekonomické dôvody k tomu, aby sa držala ruskej ropy.



"Povedal by som, že PKN Orlen ťaží z toho, že tranzit ropy cez Družbu tu zatiaľ nie je zakázaný, je legálny a je lacnejší ako ropa z iných zdrojov," povedal pre AFP.



V máji spoločnosť Mero oznámila, že podpísala dohodu o ukončení českej závislosti od ruskej ropy a zaviazala sa financovať rozšírenie transalpského ropovodu (TAL), ktorý dodáva ropu z Talianska do strednej Európy.



TAL prepravuje ropu z talianskeho prístavu Terst do južného Nemecka, kde sa napojí na ropovod IKL smerujúci do Českej republiky. Kapacita TAL sa má od roku 2025 v Česku zdvojnásobiť na ročných osem miliónov ton ropy.



Praha sa už začiatkom tohto roka odstavila od ruského plynu.