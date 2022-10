Dovoz ruskej ropy do Číny v septembri medziročne vzrástol o 22 %

Singapur 24. októbra (TASR) - Dovoz ruskej ropy do Číny v septembri v medziročnom porovnaní stúpol o 22 % a bol len o niečo nižší v porovnaní s dodávkami zo Saudskej Arábie. Nezávislé rafinérie totiž zvýšili nákupy lacnej ruskej ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dodávky z Ruska vrátane ropy dopravenej cez ropovod ESPO (Východná Sibír Tichý oceán) rovnako ako po mori predstavovali 7,46 milióna ton, ukázali údaje čínskeho colného úradu.



To zodpovedá objemu 1,82 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom však import ruskej ropy klesol, keď v auguste dosiahol 1,96 milióna barelov denne. V máji sa dostal na rekordné takmer 2 milióny barelov denne.



Dovoz zo Saudskej Arábie, ktorá je najväčším dodávateľom ropy do Číny, predstavoval v septembri 7,53 milióna ton alebo 1,83 milióna barelov denne po 1,99 milióna barelov v auguste. V medziročnom porovnaní sa import zo Saudskej Arábie znížil o 5,4 %.



Čína za prvých 9 mesiacov 2022 doviezla zo Saudskej Arábie celkovo 65,84 milióna ton ropy, čo bolo o 1 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Naopak, import z Ruska vzrástol takmer o 9 % na 64,26 milióna ton.