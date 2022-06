Dovoz ruskej ropy do Číny vzrástol na rekordnú úroveň

Peking 20. júna (TASR) - Čína zvýšila dovoz ruskej ropy minulý mesiac o viac než polovicu na rekordnú úroveň, keďže čínske rafinérie sa snažia využiť zľavy, ktoré Rusi ponúkajú na svoju ropu odmietanú obchodníkmi zo západných štátov. Rusko tým zároveň vytlačilo z pozície najväčšieho dodávateľa komodity do Číny Saudskú Arábiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako uviedla čínska colná správa, Čína doviezla v máji z Ruska takmer 8,42 milióna ton ropy. V prepočte na barely (1 barel = 159 litrov) to predstavuje 1,98 milióna barelov denne. V medziročnom porovnaní sa tak dovoz ropy do Číny z Ruska zvýšil o 55 % a oproti aprílu zhruba o štvrtinu.



Najnovšie údaje naznačujú, že Moskva je zatiaľ schopná nachádzať kupcov svojich surovín napriek západným sankciám, aj keď musela ísť s cenou svojej ropy nadol. Dovoz zvyšujú najmä veľké firmy ako koncern Sinopec či obchodník s ropou Zhenhua Oil.



Na druhom mieste v rebríčku dodávateľov ropy do Číny skončila Saudská Arábia. Čína z tejto krajiny doviezla v máji 7,82 milióna ton (1,84 milióna barelov denne). V medziročnom porovnaní sa tak dovoz saudskoarabskej ropy do Číny zvýšil o 9 %, v porovnaní s aprílom však dovoz klesol, keď v danom mesiaci dovoz dosiahol 2,17 milióna barelov denne.



Čína zároveň doviezla v máji 260.000 ton iránskej ropy. To predstavuje tretiu dodávku ropy z Iránu do Číny od decembra minulého roka.



Celkovo doviezla Čína v máji zhruba 10,8 milióna barelov ropy denne. Oproti máju minulého roka to znamená zvýšenie o takmer 12 %. V minulom roku krajina doviezla v priemere 10,3 milióna barelov ropy denne.



Popri rope Čína výrazne zvýšila aj dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska. V máji ho doviezla takmer 400.000 ton, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka predstavuje rast o 56 %.