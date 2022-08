Dovoz ruskej ropy do Indie klesol,Rusko je stále dodávateľom číslo dva

Naí Dillí 18. augusta (TASR) - Dovoz ruskej ropy do Indie minulý mesiac klesol, prvýkrát od marca, naopak, dovoz ropy zo Saudskej Arábie sa po štyroch mesiacoch poklesu výrazne zvýšil. Prispelo k tomu zníženie cien komodity zo strany Rijádu. Napriek tomu si Rusko udržalo pozíciu druhého najväčšieho dodávateľa do Indie. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje z ropného sektora.



Indické rafinérie zvýšili dovoz suroviny zo Saudskej Arábie, keďže jej ceny boli tentoraz atraktívnejšie. Ceny ruských dodávok totiž v reakcii na predchádzajúci vysoký dopyt vzrástli.



India doviezla v júli z Ruska 877.400 barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). Oproti júnu to znamená pokles o 7,3 %. Rusko je však aj napriek poklesu naďalej dvojkou v dodávkach ropy do Indie. Najviac ropy dováža ázijská krajina z Iraku.



Zo Saudskej Arábie doviezla India, ktorá je tretím najväčším dovozcom ropy na svete, v júli 824.700 barelov denne. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená zvýšenie o viac než štvrtinu. Dôvodom bolo zníženie oficiálnej predajnej ceny ropy v júni a júli v porovnaní s májom.



Aj celkový objem dovozu ropy do Indie v júli klesol. Krajina doviezla minulý mesiac celkovo 4,63 milióna barelov denne, čo v porovnaní s júnom predstavuje pokles o 3,2 %.