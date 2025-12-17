< sekcia Ekonomika
Dovoz ruskej ropy do Indie pokračuje napriek sankciám
Autor TASR
Naí Dillí 17. decembra (TASR) - Dovoz ruskej ropy do Indie pokračuje napriek sankciám, ktoré Washington uvalil na najväčšie ruské ropné spoločnosti. Uviedli to v stredu zdroje z oblasti obchodu a rafinérskeho sektora. Očakávalo sa pritom, že po zavedení týchto sankcií sa objem dodávok ruskej ropy do Indie prepadne. Informovali o tom agentúra Reuters a server denníka The Times of India.
Zdroje z obchodu a rafinérskeho sektora odhadujú, že v decembri dosiahne indický dovoz ruskej ropy približne 1,2 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V predchádzajúcom mesiaci predstavoval 1,77 milióna barelov denne, čo oproti októbru znamenalo zvýšenie o 3,4 %.
Napriek poklesu oproti novembru je to stále vysoký objem v porovnaní s tým, čo sa očakávalo, keď americký prezident Donald Trump uvalil sankcie na najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a tlačil na Indiu, aby prestala nakupovať ruskú ropu. K pokračovaniu exportu ropy z Ruska do Indie prispievajú do veľkej miery nesankcionované ruské spoločnosti, ktoré ponúkajú výraznú zľavu.
Obchod podporujú pretrvávajúce dobré vzťahy medzi krajinami. Ruský prezident Vladimir Putin a indický premiér Naréndra Módí sa stretli začiatkom decembra v Naí Dillí, pričom sa dohodli na ďalšej obchodnej spolupráci. Putin v tejto súvislosti povedal, že Rusko je pripravené pokračovať v „nepretržitých dodávkach“ palív do Indie.
