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Dovoz ruskej ropy do Indie vzrástol v júni na nový rekord
Indické rafinérie doviezli z Ruska tento mesiac približne 2,7 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov), uviedli LSEG a Kpler.
Autor TASR
Naí Dillí 30. júna (TASR) - Dovoz ruskej ropy do Indie dosiahol za tento mesiac nový rekord. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje spoločností LSEG a Kpler. Dovoz podporujú indické rafinérie, ktoré sa usilujú zmierniť dôsledky obmedzenia dodávok z krajín Blízkeho východu, čo je dôsledok predchádzajúceho uzatvorenia Hormuzského prielivu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Indické rafinérie doviezli z Ruska tento mesiac približne 2,7 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov), uviedli LSEG a Kpler. Celkový objem dovozu dosiahol podľa odhadov spoločností 4,9 milióna barelov/deň, čo je zhruba na úrovni predchádzajúceho mesiaca. Ruská ropa tak z celkového objemu dovozu tvorila viac než polovicu, zatiaľ čo v máji to bolo 36,5 %.
Na porovnanie, v máji doviezla India z Ruskej federácie podľa firmy Kpler 2,13 milióna barelov denne. LSEG stanovila dovoz na úrovni necelých dvoch miliónov barelov za deň.
Ruská ropa dominuje indickému dovozu prakticky od začiatku vojny na Ukrajine. Po tom, ako Európska únia začala postupne dovoz ruských energií v reakcii na útok na Ukrajinu obmedzovať, Rusko cenu svojej ropy znížilo, čo využili India aj Čína.
Indické rafinérie doviezli z Ruska tento mesiac približne 2,7 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov), uviedli LSEG a Kpler. Celkový objem dovozu dosiahol podľa odhadov spoločností 4,9 milióna barelov/deň, čo je zhruba na úrovni predchádzajúceho mesiaca. Ruská ropa tak z celkového objemu dovozu tvorila viac než polovicu, zatiaľ čo v máji to bolo 36,5 %.
Na porovnanie, v máji doviezla India z Ruskej federácie podľa firmy Kpler 2,13 milióna barelov denne. LSEG stanovila dovoz na úrovni necelých dvoch miliónov barelov za deň.
Ruská ropa dominuje indickému dovozu prakticky od začiatku vojny na Ukrajine. Po tom, ako Európska únia začala postupne dovoz ruských energií v reakcii na útok na Ukrajinu obmedzovať, Rusko cenu svojej ropy znížilo, čo využili India aj Čína.