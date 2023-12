Dovoz ruskej ropy do Indie vzrástol v novembri na 4-mesačné maximum

Naí Dillí 14. decembra (TASR) - Dovoz ruskej ropy do Indie vzrástol v novembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o viac než 3 % a dosiahol 4-mesačné maximum. Ruská ropa sa tak na celkovom objeme dovozu do krajiny podieľala viac než tretinou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zdroje z indického ropného trhu uviedli, že India doviezla minulý mesiac z Ruska celkovo 1,6 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s októbrom to znamená zvýšenie o 3,1 %, pričom ropa z Ruska tvorila v rámci celkového dovozu suroviny do Indie 36 %.



Rusko sa tento rok stalo najväčším dodávateľom ropy na indický trh. India využila zníženie cien ruskej komodity po tom, ako mnohé západné firmy prestali po útoku Moskvy na Ukrajinu ruskú ropu dovážať. Ázijská krajina pritom pred vojnou dovážala najmä z krajín Blízkeho východu a nákupy ruskej ropy realizovala pre vysoké prepravné náklady iba sporadicky.



Celkovo doviezla India v novembri 4,5 milióna barelov ropy denne, čo v porovnaní s októbrom predstavuje pokles o 4,5 %. Zatiaľ čo dovoz ruskej ropy zvýšila, dovoz z krajín Blízkeho východu zredukovala. Podiel štátov z tejto oblasti na dodávkach ropy do Indie klesol v novembri na 46 % z októbrových približne 48 %. Naopak, podiel krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), ktoré okrem Ruska zahrnuje aj Kazachstan a Azerbajdžan, vzrástol z 36 % na 39 %.



Za osem mesiacov súčasného fiškálneho roka Indie, ktorý sa začal v apríli, dosiahol dovoz ruskej ropy do Indie v priemere 1,7 milióna barelov denne. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho fiškálneho roka to znamená rast o 77 %.