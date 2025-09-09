< sekcia Ekonomika
Dovoz tovaru do USA kontajnermi v auguste vzrástol
Americký prezident Donald Trump zaviedol na dovoz tovarov z veľkého počtu štátov vysoké dovozné clá.
Autor TASR
Los Angeles 9. septembra (TASR) - Dovoz tovarov do USA prostredníctvom kontajnerových lodí zaznamenal v auguste rast, napriek tomu, že objem tovarov dovezených z Číny a ďalších kľúčových dodávateľov pre obchodnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa prudko klesol. Uviedla to v utorok spoločnosť Descartes poskytujúca technológie pre dodávateľské reťazce. Informovala o tom agentúra Reuters.
Dovoz tovarov kontajnermi do USA vzrástol v auguste medziročne o 1,6 %. Dovoz z Číny, obchod s ktorou je pre americkú vládu citlivou záležitosťou, však klesol o 10,8 %. Znížil sa najmä dovoz hliníkových výrobkov a okrem toho odevov a obuvi, ukázali údaje spoločnosti Descartes.
V medzimesačnom porovnaní však dovoz do USA mierne klesol, keď dosiahol 2,5 milióna štandardizovaných kontajnerových jednotiek TEU. V júli to bolo 2,6 milióna.
Americký prezident Donald Trump zaviedol na dovoz tovarov z veľkého počtu štátov vysoké dovozné clá. Podľa predstaviteľov najrušnejšieho amerického prístavu Los Angeles je možné, že kontajnerový dovoz zaznamenal svoje maximum práve v júli.
Vyhliadky na ďalšie mesiace nie sú pre dovoz do USA optimistické. Na jednej strane ich budú podľa zástupcov tohto sektora znižovať pokračujúce obchodné spory, na druhej obavy, že spotrebitelia v nadchádzajúcej predvianočnej sezóne svoje výdavky zredukujú.
