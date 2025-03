Dovoz tovaru kontajnermi do USA dosiahol takmer rekordnú úroveň

Los Angeles 10. marca (TASR) - Dovoz tovaru kontajnermi do USA dosiahol vo februári takmer rekordnú úroveň. Prispela k tomu hrozba zavedenia ciel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Objem dovážaného tovaru kontajnermi do USA sa vo februári 2025 zvýšil medziročne o 4,7 %, uviedla v pondelok spoločnosť Descartes, ktorá poskytuje technológie dodávateľským reťazcom. Upozornila pritom, že v nasledujúcich mesiacoch by mohol klesnúť v dôsledku obchodnej vojny USA s Čínou a ďalšími kľúčovými partnermi.



Americké námorné prístavy vybavili vo februári kontajnery s objemom viac ako 2,2 milióna TEU (Twenty foot equivalent unit, dvadsaťstopových ekvivalentných jednotiek), čo je druhý najväčší zaznamenaný februárový objem, poháňaný nárastom objemu dodávok z Číny o 7,9 %, uviedol Descartes.



Silný objem dovozu do USA z minulého roka tak pokračoval aj v prvých dvoch mesiacoch 2025, poháňaný odolnými spotrebiteľskými výdavkami a snahou zásobiť sa pred očakávaným zavedením ciel na tovar z Číny, Mexika a Kanady.



Clá pre Čínu majú významný vplyv na námornú dopravu, pretože väčšina tohto tovaru prichádza do USA na lodiach. Tovar z Mexika a Kanady sa zvyčajne dováža kamiónmi alebo vlakmi.



Americký prezident Donald Trump vo februári uvalil clá vo výške 10 % na čínsky tovar a tento mesiac ich zdvojnásobil na 20 %. Tieto tarify dopĺňajú 25-percentné clá uvalené na čínsky dovoz počas prvého Trumpovho funkčného obdobia.



Čína od 10. marca zaviedla odvetné clá vo výške 10 % až 15 % na určitý dovoz z USA. Vzniesla tiež sťažnosti na americké clá u Svetovej obchodnej organizácie.



Medzitým Trump plánuje pokračovať v obchodnej vojne s krajinami po celom svete. V prejave v Kongrese minulý týždeň uviedol, že 2. apríla budú nasledovať ďalšie clá vrátane "recipročných ciel" a necolných opatrení zameraných na vyrovnávanie dlhoročných nerovnováh v obchode.