Dovoz tovaru v kontajneroch do USA v októbri klesol
Októbrová preprava bola o 0,1 % nižšia ako v septembri a pod hranicou 2,4 až 2,6 milióna TEU, ktorá zvyčajne signalizuje vrchol obchodnej aktivity pred kľúčovou vianočnou sezónou.
Autor TASR
Washington 10. novembra (TASR) - Dovoz tovaru v kontajneroch do USA sa v októbri znížil medziročne o 7,5 %, keďže zásielky z Číny klesli o 16,3 % v súvislosti s colnou politikou prezidenta Donalda Trumpa. Ukázali to v pondelok údaje poskytovateľa technológií pre dodávateľský reťazec, spoločnosti Descartes. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Americké námorné prístavy minulý mesiac odbavili celkovo 2,3 milióna TEU (dvadsaťstopových ekvivalentných jednotiek - Twenty-foot Equivalent Unit).
TEU je dôležitým meradlom v medzinárodnom obchode a doprave a slúži na štandardizáciu a zjednodušenie merania objemu a kapacity nákladných kontajnerov.
Októbrová preprava bola o 0,1 % nižšia ako v septembri a pod hranicou 2,4 až 2,6 milióna TEU, ktorá zvyčajne signalizuje vrchol obchodnej aktivity pred kľúčovou vianočnou sezónou. Tohoročný október bol druhý október za uplynulé desaťročie, v ktorom bol zaznamenaný medzimesačný pokles prepravy kontajnerov.
Vzhľadom na to, že obchodníci sa snažili vytvoriť si zásoby pred zavedením ciel v USA, Národná maloobchodná federácia a Hackett Associates očakávajú, že dovoz do USA sa v novembri a decembri opäť spomalí a pravdepodobne klesne pod hranicu 2 milióny TEU.
Tieto očakávané poklesy čiastočne odrážajú prudký nárast dovozu koncom roka 2024 pre obavy z možných štrajkov v prístavoch. Zároveň aj snahu zásobiť sa vopred pred zavedením ciel, čím sa posunuli dodávky pôvodne plánované na neskoršie mesiace na začiatok roka.
Vzhľadom na zmiernenie napätia v obchode medzi USA a Čínou a nové obchodné podmienky zavedené po nedávnych rokovaniach sa podiel Číny na dovoze do USA môže v blízkej budúcnosti stabilizovať, predpovedá Descartes.
