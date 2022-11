Dovoz uhlia do Číny v októbri klesol, dovoz ropy vzrástol

Peking 7. novembra (TASR) - Čína doviezla minulý mesiac necelých 30 miliónov ton uhlia, čo znamená, že oproti septembrovému importu, najvyššiemu za takmer rok, sa objem dovozu znížil. Napriek tomu bol však stále o takmer desatinu vyšší než pred rokom. Naopak, dovoz ropy v októbri medzimesačne vzrástol, pričom dosiahol najvyšší objem za päť mesiacov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters.



Dovoz uhlia dosiahol v októbri 29,08 milióna ton, čo medziročne predstavuje rast o 8 %. Ukázali to výpočty agentúry Reuters, ktorá vychádzala z údajov čínskej colnej správy, zverejnených v pondelok. Oproti septembru, v ktorom dosiahol 10-mesačné maximum, však klesol zhruba o 4 milióny ton, keď opätovné sprísnenie protipandemických opatrení obmedzilo dopyt po uhlí na produkciu elektrickej energie.



Za 10 mesiacov roka doviezla Čína, najväčší spotrebiteľ uhlia na svete, celkovo zhruba 230 miliónov ton komodity. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 10,5 %.



Októbrové údaje ovplyvnili najmä opätovne sprísnené opatrenia proti COVID-19, ktorými vláda znovu obmedzila pohyb obyvateľstva. Očakáva sa, že dopyt domácností po energiách sa s príchodom zimy bude zvyšovať, ekonómovia však stále nezaznamenávajú signály zvyšovania dopytu zo strany priemyslu. Navyše, dovoz uhlia do Číny znížili aj obmedzené možnosti ruskej dopravnej infraštruktúry, ktoré neumožňujú zvýšiť export ruského uhlia, napriek záujmu čínskych firiem.



Dovoz ropy do Číny sa však v októbri zvýšil na najvyššiu úroveň od mája. Dosiahol 43,14 milióna ton, čo predstavuje 10,16 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V septembri dovoz predstavoval 9,8 milióna barelov/deň.



V medziročnom porovnaní import vzrástol o 14 %. Bol to prvý medziročný rast za päť mesiacov. K rastu prispelo spustenie produkcie v nových závodoch, ktoré do prevádzky uviedli niektoré štátne aj privátne rafinérske spoločnosti.



Za obdobie január až koniec októbra doviezla Čína 413,53 milióna ton, čo predstavuje 9,93 milióna barelov denne. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 2,7 %.