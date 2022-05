Dovoz uhlia do Číny vyskočil v apríli o vyše 40 %

Peking 9. mája (TASR) - Dovoz uhlia do Číny vzrástol minulý mesiac o viac než 40 %, pod čo sa podpísali obavy z nedostatku surovín po útoku Ruska na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje čínskej colnej správy.



Podľa údajov colnej správy Čína doviezla v apríli celkovo 23,55 milióna ton uhlia. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená rast o 43 %. Na porovnanie, v marci doviezla najväčšia ázijská ekonomika 16,42 milióna ton uhlia a v apríli minulého roka 21,73 milióna ton.



Za štyri mesiace od začiatku roka predstavoval dovoz 75,41 milióna ton. V tomto prípade to znamená pokles o 16 %, keď slabšie boli mesiace na začiatku roka. Situáciu však potom výrazne ovplyvnil útok Ruska na Ukrajinu 24. februára. To viedlo k prudkému rastu cien ropy a plynu, čo sa odrazilo na raste dopytu po uhlí.



Už pred vojnou na Ukrajine však Peking v úsilí zabrániť opakovaniu energetickej krízy z jesene minulého roka vyzval domáce ťažobné spoločnosti, aby zvýšili produkciu uhlia. Rast domácej ťažby sa najvýraznejšie ukázal na posledných údajoch za marec, podľa ktorých sa v danom mesiaci vyprodukovalo v Číne 396 miliónov ton uhlia. V porovnaní s marcom minulého roka to znamená rast o 15 % a zároveň nový rekord. Údaje za apríl by mala Čína zverejniť v polovici mesiaca.