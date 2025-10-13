< sekcia Ekonomika
Dovoz uhlia do Číny vzrástol na tohtoročné maximum
Čína, ktorá je najväčším spotrebiteľom uhlia na svete, doviezla v septembri 46 miliónov ton komodity.
Autor TASR
Peking 13. októbra (TASR) - Čína zvýšila minulý mesiac dovoz uhlia na najvyššiu úroveň v tomto roku. Dôvodom je klesajúca produkcia a rastúce domáce ceny. Okrem toho zvýšila dovoz ropy a železnej rudy. Najnovšie údaje colnej správy zverejnila agentúra Reuters.
Čína, ktorá je najväčším spotrebiteľom uhlia na svete, doviezla v septembri 46 miliónov ton komodity. To je najvyšší objem od začiatku tohto roka.
Produkcia na domácom trhu v poslednom období klesla potom, ako vláda zaviedla opatrenia s cieľom obmedziť nadmernú produkciu a podporiť ceny komodity. Výsledkom je návrat k rastu dovozu za august a ďalšie zvýšenie za september po tom, ako v predchádzajúcich mesiacoch dovoz klesal. Napríklad v júli klesol dovoz uhlia do Číny medziročne zhruba o 23 %.
Druhá najväčšia ekonomika na svete zvýšila v septembri aj dovoz železnej rudy, a to na rekordnú úroveň. Čína doviezla celkovo 116,33 milióna ton železnej rudy, o 10,6 % viac než v predchádzajúcom mesiaci a o 11,7 % viac než v septembri minulého roka.
Dovoz tak prekonal 100 miliónov ton už štvrtý mesiac v rade. Analytici očakávali dovoz v rozmedzí od 100 miliónov do 106 miliónov ton.
Okrem uhlia a železnej rudy zvýšila Čína v septembri aj dovoz ropy. Podľa údajov Pekingu dovoz dosiahol približne 11,5 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), čo medziročne predstavuje rast o 3,9 %.
Zvýšený dovoz kľúčových surovín sa tak odrazil na vývoji celkového dovozu do Číny za mesiac september. Medziročne sa zvýšil o 7,4 % po augustovom raste o 1,3 %. Údaje tak výrazne prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali so zrýchlením rastu čínskeho dovozu iba na 1,5 %.
Čína, ktorá je najväčším spotrebiteľom uhlia na svete, doviezla v septembri 46 miliónov ton komodity. To je najvyšší objem od začiatku tohto roka.
Produkcia na domácom trhu v poslednom období klesla potom, ako vláda zaviedla opatrenia s cieľom obmedziť nadmernú produkciu a podporiť ceny komodity. Výsledkom je návrat k rastu dovozu za august a ďalšie zvýšenie za september po tom, ako v predchádzajúcich mesiacoch dovoz klesal. Napríklad v júli klesol dovoz uhlia do Číny medziročne zhruba o 23 %.
Druhá najväčšia ekonomika na svete zvýšila v septembri aj dovoz železnej rudy, a to na rekordnú úroveň. Čína doviezla celkovo 116,33 milióna ton železnej rudy, o 10,6 % viac než v predchádzajúcom mesiaci a o 11,7 % viac než v septembri minulého roka.
Dovoz tak prekonal 100 miliónov ton už štvrtý mesiac v rade. Analytici očakávali dovoz v rozmedzí od 100 miliónov do 106 miliónov ton.
Okrem uhlia a železnej rudy zvýšila Čína v septembri aj dovoz ropy. Podľa údajov Pekingu dovoz dosiahol približne 11,5 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), čo medziročne predstavuje rast o 3,9 %.
Zvýšený dovoz kľúčových surovín sa tak odrazil na vývoji celkového dovozu do Číny za mesiac september. Medziročne sa zvýšil o 7,4 % po augustovom raste o 1,3 %. Údaje tak výrazne prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali so zrýchlením rastu čínskeho dovozu iba na 1,5 %.