Dovoz uhlia do Číny vzrástol v novembri na tohtoročné maximum

Peking 7. decembra (TASR) - Dovoz uhlia do Číny vzrástol minulý mesiac nad 35 miliónov ton, čo predstavuje tohtoročné maximum. Napriek pôvodným plánom obmedziť spotrebu uhlia ako neekologického energetického zdroja tak Čína pokračuje vo zvyšovaní produkcie aj dovozu, aby v nastupujúcej zimnej vykurovacej sezóne zabezpečila chod podnikov a dodávky tepla do domácností.



V novembri doviezla Čína 35,05 milióna ton uhlia, uviedol v utorok čínsky colný úrad. V porovnaní s októbrom sa tak objem dovozu zvýšil o 8,11 milióna ton. Novembrový dovoz je zároveň najvyšší od začiatku tohto roka.



Peking zároveň od októbra umožnil čiastočný dovoz uhlia z Austrálie. To sa v dôsledku politických sporov medzi Pekingom a Canberrou takmer rok hromadilo v prístavoch, informovala agentúra Reuters. Podľa údajov colného úradu bola v mesiaci október povolená dodávka takmer 778.000 ton austrálskeho uhlia. Neoficiálny zákaz dovozu uhlia z Austrálie však čínska vláda podľa obchodníkov stále nezrušila.



Aj v medziročnom porovnaní predstavoval novembrový dovoz vysoký rast. V novembri 2020 doviezla Čína iba 11,67 milióna ton komodity.



Za 11 mesiacov tohto roka predstavoval objem dovozu uhlia do Číny, najväčšieho spotrebiteľa tejto komodity na svete, 292,32 milióna ton. V porovnaní s 11 mesiacmi minulého roka to znamená rast o 10,6 %.