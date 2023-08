Dovoz z Ruska do Číny v júli klesol prvýkrát od februára 2022

Peking 8. augusta (TASR) - Čínsky import z Ruska v júli 2023 klesol, prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Po vypuknutí konfliktu pritom dovoz ropy a iného tovaru z Ruska do Číny neustále stúpal. Ukázali to v utorok čínske colné údaje. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AP.



Dovoz z Ruska do Číny sa v júli 2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil o 8 % na 9,2 miliardy USD (8,38 miliardy eur). To ostro kontrastuje s jeho nárastom o 15,7 % v júni, keďže Čína nakupuje zľavnenú ruskú ropu, uhlie a niektoré kovy.



Vývoz do Ruska vzrástol v júli o 52 % na 10,28 miliardy USD, čo je síce pôsobivý výsledok, ale prudké spomalenie po júnovom zvýšení exportu do Ruska o 90,9 %.



A hoci sa čínsky vývoz do Ruska drží dobre, predstavoval len malú časť celkového vývozu, a to 3 % v období január až júl 2023.



Hodnota bilaterálneho obchodu medzi oboma krajinami v júli klesla na 19,49 miliardy USD z júnových 20,83 miliardy USD.



Čína je najväčším obchodným partnerom Ruska, pričom ich obchodná výmena v roku 2022 vzrástla o 30 % na rekordných 191 miliárd USD vďaka vývozu ruskej ropy.



Čínsky líder Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin sa zaviazali, že zvýšia vzájomný obchod na 200 miliárd USD. Moskva očakáva, že dodávky ruskej energie do Číny vzrastú v roku 2023 o 40 %.



Čína udržuje priateľské vzťahy s Moskvou a je v otázke vojny na Ukrajine neutrálna. Peking môže nakupovať ruskú ropu a plyn bez toho, aby sa stal terčom západných sankcií. Podľa USA a Francúzska však Čína dodáva Rusku aj tovar s možným vojenským využitím.



Čínsky colný úrad v utorok uviedol, že celkový export z Číny sa v júli znížil medziročne o 14,5 % na 281,8 miliardy USD, pričom vývoz do USA klesol o 23 % na 42,3 miliardy USD a do Európskej únie (EÚ) o 39,5 % na 42,4 miliardy USD.



Aj celkový import do Číny sa v júli znížil, a to o 12,4 % na 201,2 miliardy USD, z toho import z USA klesol o 11,1 % na 12 miliárd USD a z EÚ o 44,1 % na 23,3 miliardy USD.



Politicky citlivý obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi sa v júli znížil o 27 % na stále silných 30,3 miliardy USD a v prípade EÚ klesol o 32,7 % na 19,1 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0984 USD)