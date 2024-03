Štokholm 11. marca (TASR) - Dovoz zbraní do Európy sa za posledných päť rokov takmer zdvojnásobil, k čomu vo významnej miere prispela vojna na Ukrajine. Vývoz zbraní z Ruska, kedysi druhého najväčšieho exportéra na svete po USA, sa zároveň v rovnakom období znížil na polovicu, oznámil v pondelok Štokholmský inštitút pre mierový výskum (SIPRI). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Dodávky zbraní do Európy sa v rokoch 2019 až 2023 zvýšili o 94 % v porovnaní s predchádzajúcimi piatimi rokmi, zatiaľ čo globálny obchod so zbraňami ako celok mierne klesol. SIPRI vždy analyzuje trendy za päťročné obdobie, keďže veľké objednávky môžu výrazne ovplyvniť údaje za jeden rok a skresliť celkový trend.



Nárast dovozu zo strany európskych krajín možno "čiastočne vysvetliť vojnou na Ukrajine", uviedla Katarina Djokicová, výskumníčka SIPRI.



Za posledných päť rokov sa Ukrajina stala štvrtým najväčším dovozcom zbraní na svete. Podľa SIPRI zvýšili svoj dovoz aj ďalšie európske krajiny, pričom podiel dodávok od najväčšieho svetového vývozcu zbraní, USA, sa zvýšil.



V rokoch 2019 až 2023 pochádzalo 55 % dovozu do Európy z USA v porovnaní s 35 % v rokoch 2014 až 2018. Tento nárast odráža skutočnosť, že väčšina európskych štátov je členom NATO a zároveň partnerom USA pri vývoji zbraňových systémov, ako je napríklad stíhačka F-35, vysvetlila Djokicová.



Spojené štáty v rokoch 2019 až 2023 zvýšili svoj vývoz zbraní o 17 %, vďaka čomu ich podiel na globálnom exporte vzrástol na 42 %.