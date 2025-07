Dovoz zlata do Indie klesol na najnižšiu úroveň za viac než dva roky

Naí Dillí 16. júla (TASR) - Dovoz zlata do Indie klesol v júni medziročne o 40 %, pričom objem dovozu bol najnižší za viac než dva roky. Dôvodom je vysoká cena zlata, ktorá viedla k poklesu dopytu. Informovala o tom agentúra Reuters.



India, ktorá je druhým najväčším spotrebiteľom zlata na svete, doviezla minulý mesiac 21 ton zlata. To je najmenej od apríla 2023, povedal pre Reuters zdroj z vlády, ktorý si neželal byť menovaný. Z pohľadu hodnoty klesol dovoz na 1,84 miliardy USD (1,58 miliardy eur) z 2,48 miliardy USD v júni minulého roka. Za posledných 10 rokov pritom India doviezla v júni v priemere 52,4 tony zlata.



Za 1. polrok tohto roka dosiahol objem dovozu 204,1 tony zlata. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 30 %. Zároveň je to najnižší objem dovozu za prvých šesť mesiacov roka od roku 2020, keď obchod so zlatom ovplyvnil nástup pandémie nového koronavírusu.



Tento rok obchod so zlatom negatívne ovplyvnila rýchlo rastúca cena kovu. Tá spôsobila, že indickí zákazníci obmedzili nákup šperkov.



Cena zlata na indickom trhu dosiahla v júni 101.078 rupií (1009,16 eura) za 10 gramov, čo predstavuje rekord. Od začiatku roka sa cena zlata zvýšila o 27 %, pričom v minulom roku vzrástla o 21 %.



Obchodníci očakávajú, že dovoz zlata vykáže útlm aj za mesiac júl, keďže dopyt je v dôsledku vysokých cien stále slabý. Naopak, medziročne výrazne vzrástol dopyt po striebre, aj keď oproti máju prudko klesol. V júni doviezla India 197 ton striebra, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s júnom minulého roka. V máji však dovoz dosiahol až 544 ton.



(1 EUR = 1,1665 USD, 1 EUR = 100,1605 INR)