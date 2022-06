Dovoz zlata do Indie vzrástol v máji na ročné maximum

Bombaj 6. júna (TASR) - Dovoz zlata do Indie zaznamenal v máji prudký rast, pričom objem dovozu dosiahol najvyššiu úroveň za posledný rok. K prudkému rastu prispela korekcia ceny žltého kovu tesne pred významnou sezónou svadieb a festivalov, čo zvýšilo nákupy šperkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje z indickej vlády.



India je po Číne druhým najväčším spotrebiteľom zlata na svete a prudký rast dovozu by mohol znamenať zvýšenie cien zlata na svetových trhoch. Na druhej strane, vysoký dovoz môže výrazne zvýšiť obchodný schodok Indie a zvýšiť tlak na indickú rupiu.



V máji doviezla India celkovo 101 ton zlata, uviedol v pondelok vládny zdroj. Na porovnanie, v máji minulého roka to bolo iba 13 ton. Z pohľadu hodnoty dosiahol dovoz zlata do Indie v máji 5,83 miliardy USD (5,43 miliardy eur), zatiaľ čo pred rokom predstavoval 678 miliónov USD.



Dopyt po zlate zvýšil nástup sezóny festivalov a svadieb, z ktorých sa mnohé pre pandémiu nového koronavírusu presunuli z minulého na tento rok. Zlato je v Indii dôležitou súčasťou vena nevesty a populárne je aj ako dar od rodiny a svadobných hostí.



Okrem kľúčovej sezóny nákup zlata v Indii podporila aj nedávna korekcia jeho ceny. V máji klesla cena na miestnom trhu na 49.572 rupií (595,29 eura) za 10 gramov. To bola najnižšia cena za zhruba tri mesiace.



V poslednom období sa však ceny zasa zvýšili. Obchodníci preto očakávajú, že v júni dovoz zlata do Indie výrazne klesne.



(1 EUR = 1,073 USD, 1 EUR = 83,273 INR)