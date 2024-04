Dovozcovia majú v súvislosti s uhlíkovým clom oznamovaciu povinnosť

Bratislava 12. apríla (TASR) - Do 30. apríla majú dovozcovia povinnosť predložiť správu obsahujúcu informácie za obdobie skončeného štvrťroka (január až marec 2024) na tovar podliehajúci uhlíkovému clu. Vyplýva to z euronariadenia, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach. Finančná správa (FS) v týchto dňoch upozorňuje daňové subjekty, ktorých sa to týka, na takúto povinnosť. Uviedla to Drahomíra Adamčíková, hovorkyňa FS.



Spresnila, že mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach, teda "uhlíkové clo", je novým nástrojom platenia poplatku aj za uhlík, ktorý vzniká v súvislosti s výrobou a dovozom tovaru z tretích krajín. Jeho zavedenie sa začalo prechodným obdobím 1. októbra 2023 a potrvá až do 31. decembra 2025. Počas tohto obdobia dovozcovia z tretích krajín podliehajú ohlasovacej povinnosti bez potreby platiť akékoľvek poplatky. Ohlasovaciu povinnosť môže za dovozcu splniť aj nepriamy colný zástupca po ich vzájomnej dohode.



Upozornila, že každý štvrťrok je potrebné predkladať Komisii správu obsahujúcu informácie o tovare dovezenom za dané tri mesiace. Dovozcovia tak musia urobiť najneskôr jeden mesiac po skončení tohto štvrťroka (január až marec 2024), aktuálne teda do 30. apríla 2024. Nariadenie sa nevzťahuje na dovážaný tovar, ktorého vlastná hodnota nepresahuje sumu 150 eur na jednu zásielku.



Spresnila, že správu o dovezenom tovare je možné predložiť Komisii len prostredníctvom prechodného registra CBAM. Informačný systém spustila Európska komisia (EK) a je plne funkčný od 4. januára 2024. Poskytuje možnosť plnenia oznamovacích povinností hospodárskych subjektov, ktoré oznamujú údaje o dovoze tovarov CBAM a k nim viazaných priamych a nepriamych emisiách.



Zdôraznila, že prechodný register CBAM spravuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré udeľuje povolenie na prístup do registra dovozcov (resp. ich nepriamych colných zástupcov) usadených v Slovenskej republike.



Dodala, že postup registrácie a súvisiace informácie sú na webovej stránke MŽP https://www.minzp.sk/klima/cbam/. Colným orgánom je nariadením uložená povinnosť informovať dovozcov alebo nepriamych colných zástupcov o ohlasovacej povinnosti. Viac podrobností súvisiacich s uhlíkovým clom možno nájsť na portáli finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/dovoz/uhlikove-clo.