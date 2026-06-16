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Dovozné ceny v USA v máji vzrástli o 1,9 %
K rastu prispeli vyššie nálady na kapitálové tovary, spotrebný tovar, motorové vozidlá a diely.
Autor TASR
Washington 16. júna (TASR) - Dovozné ceny v USA v máji výrazne vzrástli. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zvýšili o 1,9 % po tom, čo v apríli zaznamenali nárast o 2 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka ceny v máji vzrástli o 6,7 %, čo predstavuje najvýraznejší medziročný nárast od augusta 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Vyšší než očakávaný nárast dovozných cien čiastočne odrážal pokračujúce zdražovanie importovaných palív, ktorých ceny v máji vyskočili o 12,5 % po tom, čo v apríli vzrástli o 18,6 %. Dovozné ceny bez započítania palív v máji takisto stúpli, a to o 0,8 % po aprílovom raste o 0,6 %. K rastu prispeli vyššie nálady na kapitálové tovary, spotrebný tovar, motorové vozidlá a diely.
Vývozné ceny v máji medzimesačne vzrástli o 1,3 % po aprílovom zvýšení o 3,5 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšili o 11,2 %, čo bol najvýraznejší prírastok od augusta 2022.
Vyšší než očakávaný nárast dovozných cien čiastočne odrážal pokračujúce zdražovanie importovaných palív, ktorých ceny v máji vyskočili o 12,5 % po tom, čo v apríli vzrástli o 18,6 %. Dovozné ceny bez započítania palív v máji takisto stúpli, a to o 0,8 % po aprílovom raste o 0,6 %. K rastu prispeli vyššie nálady na kapitálové tovary, spotrebný tovar, motorové vozidlá a diely.
Vývozné ceny v máji medzimesačne vzrástli o 1,3 % po aprílovom zvýšení o 3,5 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšili o 11,2 %, čo bol najvýraznejší prírastok od augusta 2022.