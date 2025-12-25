< sekcia Ekonomika
Dovozy hydiny a vajec do SR zhoršujú situáciu v hydinárskom odvetví
Uviedol to pre TASR Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).
Bratislava 25. decembra (TASR) - Dovozy hydinového mäsa a vajec do SR zhoršujú situáciu v slovenskom hydinárskom odvetví. Uviedol to pre TASR Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).
„Situácia na Slovensku sa v chove a spracovaní hydiny neustále zhoršuje. Neustále sa zvyšujú dovozy hydinového mäsa za ceny výrazne nižšie ako ceny slovenských výrobkov,“ priblížil.
„Výsledkom je, že náš trh s potravinami je úplne otvorený a na pultoch reťazcov sa nachádzajú prebytky hydinového mäsa z okolitých krajín - z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska a Českej republiky. Pokiaľ všetky okolité krajiny neustále zvyšujú produkciu hydinového mäsa a vyprodukované prebytky umiestňujú za extrémne nízke ceny na náš trh, situácia na Slovensku je úplne opačná. Sebestačnosť v produkcii hydinového mäsa v SR postupne klesá,“ upozornil.
Spresnil, že od roku 2017 sa produkcia hydinového mäsa v SR pohybuje na úrovni 70.000 až 80.000 ton. Produkcia na obyvateľa narástla v tomto období o 1,9 kg, avšak spotreba hydinového mäsa na obyvateľa v tomto období vzrástla z 20,2 kg na 34 kg, čiže o 13,8 kg. „Takmer celý nárast spotreby hydinového mäsa vyvolal dovoz lacného mäsa zo zahraničia, ktoré je predávané v akciách,“ doplnil Molnár.
„Od roku 2017 vzrástla produkcia hydinového mäsa v SR o 10.316 ton, ale spotreba hydinového mäsa v SR z dovozu vzrástla o 64.884 ton ročne, čo je šesťnásobne viac. Podobne aj pri vajciach neustále rastú dovozy. V posledných rokoch zaznamenávame najväčší nárast dovozov vajec z Lotyšska a Ukrajiny,“ dodal riaditeľ ÚHS.
